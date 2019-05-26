أحداد وحازم إمام.. جروس يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المتوقع أن يبدأ السويسري المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى :محمود جنش
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا
خط الهجوم: حميد أحداد
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