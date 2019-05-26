تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على التشكيل الأساسي، الذي يستضيف نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم، على ملعب برج العرب فيمباراة إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
يتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:
محمود جنش لحراسة المرمى، محمود علاء ومحمود حمدى الونش وحازم إمام
كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف من دون رد في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.
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