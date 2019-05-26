تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على التشكيل الأساسي، الذي يستضيف نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم، على ملعب برج العرب في مباراة إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية. مباراة إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية. يتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من: محمود جنش لحراسة المرمى، محمود علاء ومحمود حمدى الونش وحازم إمام وعبدالله جمعة لخط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد «زيزو» لخط الوسط، يوسف أوباما ومحمود كهربا وحميد أحداد، أو خالد بوطيب، لخط الهجوم. كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بهدف من دون رد في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

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