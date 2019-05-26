فحص طبي لـ أحمد الشيخ علي هامش تدريبات الاهلي

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليومية بملعب التتش بالجزيرة استعداداً لخوض مبارياته المقبلة بمسابقتي الدوري الممتاز وكأسمصر .
ويخضع أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأحمر لفحص طبى علي هامش المران
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