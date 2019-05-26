يواصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليومية بملعب التتش بالجزيرة استعداداً لخوض مبارياته المقبلة بمسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر . مصر . ويخضع أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأحمر لفحص طبى علي هامش المران بعد شكواه من إصابة قوية فى التدريبات، بينما عاد الحارس على لطفى حارس المرمى للمشاركة التدريبات الجماعية بعد أن تخلص بنسبة كبيرة من إصابته فى الركبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فحص طبي لـ أحمد الشيخ علي هامش تدريبات الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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