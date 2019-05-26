موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب برج العرب لمتابعة مباراة إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

يخوض ىالزمالك اللقاء حاملًا آمال الملايين من جماهير الأبيض داخل وخارج مصر للفوز باللقب، للمرة الأولى فى تاريخ النادى، والعودة من جديدة للساحة الأفريقية بعد غياب طويل عن آخر لقب حققه الأبيض عام 2002 بفوزه بدورى الأبطال الأفريقى.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين فى المغرب انتهى بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف.

يدير مباراة اليوم تحكيميًا طاقم مكون من الحكم الأثيوبى باملاك تيسيما، يعاونه زكالى زويس من جنوب أفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسى صادق السالمى، بينما يكون الحكم الزامبى جانى سيكازوى هو المسئول عن تقنية الفيديو، ويعاونه جيربا كامارا السنغالى، ووليد أحمد السودانى.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي

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تنقل مباراة نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلقين الرياضيين علي محمد علي وجواد بدة.

استعد الجهاز الفنى للقاء جيدًا بعد راحة سريعة لمدة 24 ساعة، استأنف بعدها تدريباته بملعب النادى لمدة يومين قبل أن ينتقل إلى الإسكندرية لبدء معسكره المغلق ببرج العرب، الذى شهد تركز المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس على النواحى التكتيكية وخطة المواجهة.

ووضح من خلال التدريبات الأخيرة وجود تعديلات فى فكر الجهاز الفنى، بتكثيف الشق الهجومى من البداية، لخطف هدف مبكر يُربك حسابات المنافس، ويساعد فى تهدئة اللاعبين والجماهير، خصوصًا أن الفريق ليس أمامه سوى تحقيق الفوز، إما بهدف واللجوء فى نهاية المباراة لضربات الجزاء الترجيحية، أو حسم المباراة فى وقتها الأصلى والفوز بهدفين نظيفين على أقل تقدير.

شدد جروس على اللاعبين بضرورة الاستفادة من كل الفرص التى تتاح لهم خلال المباراة، مؤكدًا أن

الهدف المبكر سيعمل على فتح خطوط المنافس، ويمنح لاعبو الزمالك الفرصة للضغط على دفاعه، واستغلال المساحات لإضافة أهداف أخرى مع المحافظة على شباكه نظيفة.

حرص جروس على مشاهدة شريط مباراة الذهاب أكثر من مرة، سواء مع معاونيه، أو اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف للمنافس، وتحركات اللاعبين داخل الملعب، وكيفية إيقاف خطورة مفاتيح لعب الفريق المغربى، وفى إفساد الكرات العرضية مبكرًا، وعدم ارتكاب أخطاء فى المناطق المحيطة بمنطقه الـ١٨، خصوصًا أن نهضة بركان تكمن خطورته فى الكرات الثابتة والعرضية، وهو ما وضح فى لقاء الذهاب.

وتعتمد خطة الزمالك على السيطرة على منطقة وسط الملعب، ومراقبة مفاتيح لعب الفريق المغربى، مع الضغط من الجانبين مع اختراقات أوباما من العمق.

أما فريق نهضة بركان المغربى فاستعد للقاء بالحضور إلى القاهرة مبكرًا، وأدى مرانه الأول بملعب بتروسبورت قبل أن ينتقل إلى الإسكندرية، حيث أدى مرانه على ملعب الجيش ببرج العرب، ووضح أن مديره الفنى منير العجوانى سيلعب المباراة بخطة دفاعية بهدف الحفاظ على شباك فريقه نظيفة، مع الاعتماد فى الوقت نفسه على الهجمات المرتدة السريعة، كما حرص على تخصيص فقرة من المران على تدريب لاعبيه على ركلات الترجيح، تحسبًا لانتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدف.

يعتمد العجوانى على لاعبيه عبدالعالى حمدى، حارس مرمى، إسماعيل المقدم ويوسف دايو وسهيل يشو وعمر النمساوى لخط الدفاع، سمير ودار وفرحان محمد وبكر الهلالى وأمين الكأس لخط الوسط، لابا كودجو وحمدى العشير فى الهجوم.