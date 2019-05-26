أجيري يُشعل أزمة جدول الدوري

أشعل المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، أزمة جدول الدوري، التي اندلعت الأيام الماضية عقب تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

علمت "الوفد"، أن أجيري رفض طلب اتحاد الكرة

بتأجيل انطلاق معسكر منتخب في يونيو، لمدة 72 ساعة، مما يمثل أزمة أمام وضع تصور جديد للمباريات المتبقية في الدوري.

يحاول هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إقناع المدير الفني بتأجيل معسكر المنتخب، لإنهاء بعض مباريات المسابقة قبل أمم أفريقيا.

من المنتظر أن يفاتح اتحاد الكرة أجيري في تأجيل انضمام لاعبي الأهلي والزمالك للمعسكر حال تمسكه بانطلاقه في موعده، المقرر له 6 يونيو المقبل.