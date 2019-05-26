اتحاد الكرة يطلب من أجيري تأجيل معسكر المنتخب 72 ساعة

طلب اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تأجيل معسكر الفريق القومي في يونيو المقبل لمدة 72 ساعة.
يسعى اتحاد الكرة لتأجيل المعسكر 72 ساعة من أجل وضع تصور جديد للمباريات الأخيرة في الدوري الممتاز، حيث أكد مصدر مسئول بالجبلاية، أنه في حالة
من المنتظر أن يجتمع اتحاد الكرة، غدًا الإثنين، لمناقشة التصور الذي ستضعه لجنة المسابقات بالاتحاد.
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