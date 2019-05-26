اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يطلب من أجيري تأجيل معسكر المنتخب 72 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 طلب اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تأجيل معسكر الفريق القومي في يونيو المقبل لمدة 72 ساعة.

 يسعى اتحاد الكرة لتأجيل المعسكر 72 ساعة من أجل وضع تصور جديد للمباريات الأخيرة في الدوري الممتاز، حيث أكد مصدر مسئول بالجبلاية، أنه في حالة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
عدم موافقة المدرب المكسيكي فإن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، لن تتمكن من وضع التصور الجديد.

 من المنتظر أن يجتمع اتحاد الكرة، غدًا الإثنين، لمناقشة التصور الذي ستضعه لجنة المسابقات بالاتحاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يطلب من أجيري تأجيل معسكر المنتخب 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا