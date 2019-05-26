رياضة | قائد ليفربول: نريد أن نصبح مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد ليفربول: نريد أن نصبح مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوردان هيندرسون قائد ليفربول أن فريقه يسعى أن يحقق عديد البطولات مثل خصمه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وقال هيندرسون للمراسلين بعد تدريب الفريق: "سيتي فاز بثلاثة ألقاب هذا العام، وهذا ما نريد فعله فلا نريد الاكتفاء فقط بلقب واحد".

وأصاف هيندرسون: "نريد أن نفوز أكثر كل عام، إذا تابعت سيتي، لا يكفيهم بطولة، وهذا شيء يجب أن نسعى لنكون مثله، لا يمكن تغيير ما حدث في البريميرليج، ولكن نملك نهائي".