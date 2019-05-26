رياضة | الزمالك يتحدى نهضة بركان في مباراة الحلم الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحدى نهضة بركان في مباراة الحلم الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في الساعة العاشرة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويتطلع الزمالك تحت قيادة مدربه كريستيان جروس لتحقيق الفوز بفارق هدفين على نهضة بركان لتعويض الخسارة بهدف نظيف في مباراة الذهاب أحرزه التوجولي لابا كودجو.

وحذر كريستيان جروس لاعبيه من الاندفاع الهجومي واستقبال هدف مفاجيء قد يصعب المهمة على أحلام القلعة البيضاء.

ويشهد تشكيل الزمالك عودة محمود جنش لحراسة المرمى وغياب عمر السعيد وحمدي النقاز للإيقاف.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد