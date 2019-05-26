رياضة | الأهلي يضغط على حسام عاشور للاعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضغط على حسام عاشور للاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضغط مسؤولو النادي الأهلي على حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر من أجل اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

ويعتقد مسؤولو النادي الأحمر أن عاشور قدم كل ما لديه مع الفريق في السنوات الماضية وحقق كل البطولات سواء المحلية أو الإفريقية وبات مطالبًا بالاعتزال بنهاية الموسم الجاري خاصة بعد كبر سنه وعدم قدرته على العطاء داخل المتسطيل الأخضر.

ويسعى النادي الأهلي جاهداً لإقناع حسام عاشور بالموافقة على قرار الاعتزال بنهاية الموسم الجاري على أن يتم تكريمه بالشكل اللائق من مجلس محمود الخطيب وتوفير منصب له داخل النادي الأحمر سواء في المجال الإداري أو الإعلامي فيما بعد.