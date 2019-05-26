رياضة | عين .. هل يواصل حمد الله تحطيم الأرقام القياسية في الدوري السعودي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. هل يواصل حمد الله تحطيم الأرقام القياسية في الدوري السعودي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

حقق المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي رقما قياسيا كأكثر لاعب تسبب في ركلات جزاء خلال موسم واحد في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حيث حصل على 6 ركلات جزاء الموسم المنصرم. كما حطم النجم المغربي الرقم المسجل باسم نجم اتحاد جدة السابق حمزة إدريس الهداف التاريخي للدوري السعودي بـ33 هدفًا خلال موسم 1999/2000، حيث تمكن من تسجيل هدفين أمام الباطن في الجولة الأخيرة من عمر الدوري ورفع رصيده إلى 34 هدفًا لينتزع لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي في موسم واحد. وصمد رقم حمزة إدريس لمدة 19 عامًا حتى استطاع حمد الله أن يكسره في موسم استثنائي للنصر.

واختارت عين الخليج 365 الرياضي حمد الله نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي ...

ولد عبد الرزاق حمد الله في 17 ديسمبر 1990 بمدينة آسفي بالمغرب. ولد حمد الله في عائلة لديها 7 أطفال وهو أصغر أفرادها وكان أخوه الأكبر دائماً ويشجعه على ممارسة كرة القدم.

بدأ حمد الله مشواره عام 2010 وهو في العشرين من عمره في صفوف الناشئين بنادي أولمبيك سافي المغربي واستمر في صفوفه حتى 2013، خاض خلال تلك الفترة 61 مباراة وسجل 34 هدف. في 14 فبراير 2013، خاض حمد الله أول تجاربه الإحترافية في أوروبا تحديدًا في أوليسوند النرويجي الذي وقع له لمدة 3 مواسم مقابل مليون يورو.

سجل حمد الله 15 هدف لأوليسوند في 28 مباراة خلال موسم واحد قضاه مع النادي النرويجي. في فبراير 2014، خاض حمد الله تجربة جديدة مع جوانجزو الصيني الذي انتقل له مقابل 4.5 مليون يورو.

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خاض حمد الله مع جوانجزو 3186 دقيقة في 38 مباراة في البطولات المحلية والقارية خلال موسمين، منهم 36 مباراة خاضها كأساسي ومبارتين خاضهما كاحتياطي، تم استبدال حمد الله في 12 مباراة شارك فيها، لم يشارك حمد الله في مبارتين كان فيهما حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل حمد الله 36 هدف لجوانجزو.

في 24 يوليو 2015، رحل حمد الله إلى قطر لخوض تجربة إحترافية جديدة بدأها بالجيش القطري الذي وقع له عقد لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث. خاض حمد الله مع الجيش 2499 دقيقة في 31 مباراة في البطولات المحلية والقارية، منهم 28 مباراة خاضها كأساسي و3 مباريات كاحتياطي، تم استبدال حمد الله في 7 مباريات شارك فيها، لم يشارك حمد الله في أية مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل حمد الله 26 هدف للجيش. قاد حمد الله الجيش للفوز بكأس ولي العهد القطري في 2016.

في 2017، رحل حمد الله إلى الريان القطري الذي لعب له لمدة موسم خاض خلاله 2138 دقيقة في 30 مباراة في البطولات المحلية والقارية، منهم 25 مباراة خاضها كأساسي و5 مباريات كاحتياطي، تم استبدال حمد الله في 11 مباراة شارك فيها، لم يشارك حمد الله في أية مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل حمد الله 28 هدف للريان.

في 23 أغسطس 2018، خاض حمد الله أول تجاربه مع السعودية تحديدًا مع النصر الذي لعب له 2679 دقيقة في 31 مباراة في البطولات المحلية والقارية حتى الآن، منهم 30 مباراة خاضها كأساسي ومباراة واحدة كاحتياطي، تم استبدال حمد الله في 10 مباريات شارك فيها، لم يشارك حمد الله في 3 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل حمد الله 42 هدف للنصر حتى الآن. قاد حمد الله النصر للفوز بالدوري الموسم المنصرم.

* مشواره الدولي :

انضم حمد الله لصفوف منتخب المغرب تحت 23 عامًا في 2009 وهو في التاسعة عشر من عمره وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2013. خاض حمد الله مع منتخب بلاده 417 دقيقة في 7 مباريات حتى الآن، منهم 5 مباريات خاضها كأساسي ومبارتين خاضهما كاحتياطي، تم استبدال حمد الله في 5 مباريات شارك فيها، لم يشارك حمد الله في 6 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، سجل حمد الله هدف وحيد للمنتخب المغربي حتى الآن.