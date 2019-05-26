رياضة | التعاون السعودي يطرح شعاره الجديد للجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون السعودي يطرح شعاره الجديد للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي السبت شعاره الجديد تزامناً مع الفترة المقبلة والتي سيكون فيها عبارة عن تميمة للنادي.

وقامت الإدارة بالتعاون مع فريق عمل قام بدراسة الشعار حتى وصلوا إلى التصور الأمثل الذي جاء متواكب مع التطور والإتجاه وتم إطلاقه ليكون جاهزاً للمرحلة المقبلة.

وتم تدشين الشعار الجديد وطرحه على وسائل الإعلام في الصالة الرياضية بالمنشأة الجديدة للنادي حيث تم وضع ذئب في منتصف الشعار بدلاً من النجوم.

وتم إعتماد الشعار الجديد عبر حساب الفريق الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد أن حسم الفريق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وضمن التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.