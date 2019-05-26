رياضة | أجيري: مندهش من غياب الحراس المصريين عن أوروبا .. وغير قلق على مركز الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري: مندهش من غياب الحراس المصريين عن أوروبا .. وغير قلق على مركز الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه مطمئن تمامًا لمركز حراسة المرمي في منتخب الفراعنة خلال بطولة أمم إفريقيا.

وقال "أجيري" في تصريحات لفضائية "تايم سبورت": " مصر لديها 7 أو 8 حراس فوق العادة، ومندهش من غياب الحراس المصريين عن الاحتراف الأوروبي رغم مستوياتهم الرائعة ورغم احتراف بعض الأفارقة في الدوريات الأوروبية".

وأضاف : " مطمئن على مركز حراسة المرمي في منتخب مصر واخترنا 4 حراس مميزين لكننا سوف نستبعد حارس منهم بسبب قائمة الـ23 لاعبًا بالبطولة".

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وعن المسؤول عن اختيار حراس المرمي قال: "أنا المسؤول عن جميع اختيارات اللاعبين في قائمة منتخب مصر، استمع لجميع الأراء واتناقش مع الجهاز المعاون ولكن أنا صاحب القرار النهائي".

وعن مركز الهجوم قال: " غير قلق بشأن هجوم منتخب مصر اخترنا أحمد حسن كوكا وأحمد علي ومروان محسن وهم من أفضل مهاجمي مصر حاليًا".

وعن مركز الظهير الأيسر قال: " اخترت أيمن أشرف وأحمد أيمن منصور وأحمد ابوالفتوح ثلاثي مميز وأقوياء ويؤدون دورهم الدفاعي والهجومي بشكل جيد بالاضافة لاجادته لضربات الرأس".