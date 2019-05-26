انت الان تتابع عبد الحفيظ: يجب أن يتعرض الزمالك لنفس ضغوط الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ ص
سيد عبد الحفيظ
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة إفريقية، مضيفًا: «واجهنا ضغوطا في خوض 7 مباريات بين إفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتي صن داونز». وأوضح عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات الإفريقية بحجة إنه موسم استثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري».
وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، إلى أن تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية أدى لأزمة في الدوري المصري. وتابع: «لجنة المسابقات أخطرتنا منذ بداية الموسم أننا نخوض موسم استثنائي والجميع يعلم ذلك وعليه تحمل الضغوط، لذلك تحملنا أثناء مشاركتنا الإفريقية». واختتم:
وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، إلى أن تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية أدى لأزمة في الدوري المصري.
وتابع: «لجنة المسابقات أخطرتنا منذ بداية الموسم أننا نخوض موسم استثنائي والجميع يعلم ذلك وعليه تحمل الضغوط، لذلك تحملنا أثناء مشاركتنا الإفريقية».
واختتم: «يجب أن يتعرض الزمالك لنفس الضغوط التي تعرضنا لها، عندما تحدث نفس الظروف، تلك هي العدالة المطلوبة».
ويستضيف الزمالك، نظيره نهضة بركان، في العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي حسمها بطل المغرب لصالحه بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، سجله التوجولي لابا كودجو.
الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين للحصول على لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، بينما يحتاج نهضة بركان للتعادل لحسم البطولة لصالحه.
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