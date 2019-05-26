شكرا لقرائتكم الأغلبية داخل الجبلاية تصدر فرمانا بإنهاء الدورى قبل كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد الاجتماع الأخير لمجلس إدارة اتحاد الكرة مع أندية الاهلي وحرس الحدود وبتروجت توصية من غالبية أعضاء المجلس بإنهاء بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقرر لها الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل .

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من لجنة المسابقات وضع جدول مباريات للدوري المتبقية خلال القترة المقبلة وكيفية انهاء المسابقة قبل انطلاق أمم ٢٠١٩ والسيناريو الافضل لذلك بما يتناسب مع جميع الأندية سواء التي تنافس علي لقب الدوري الممتاز والفرق التي تنافس علي المربع الذهبي وأيضا المنافسة القوية علي الفريق الذي سيكمل الثلاثي الهابط لدوري القسم الثاني بعد هبوط النجوم والداخلية رسميا ومنافسة بين اندية بتروجت وحرس الحدود والجونة والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري ووادي دجلة.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الأقرب انتهاء بطولة الدوري يوم ١٠ او ١١ يونيو وسيتم اعتماد القرار رسميا يوم الاثنين المقبل خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أنه في حالة تتويج الزمالك بالبطولة الكونفدرالية خلال مباراته أمام نهضة بركان بطل المغرب والمقرر لها العاشرة مساء اليوم بإستاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء الإياب سيتم اعتماد انتهاء مباريات الدوري يوم ١٠ او ١١ يونيو على أمل أن يبدى مسئولو الزمالك مرونة فى خوض المؤجلات قبل بطولة أمم افريقيا، اما في حالة خسارة الزمالك للبطولة الكونفدرالية وعدم تتويجه بها فسيتم تأجيل آخر ٣ مواجهات الزمالك لما بعد أمم أفريقيا وتأجيل مباراتي الأهلي أمام المقاولون و الزمالك لما يعد بطولة الأمم الأفريقية أيضا.