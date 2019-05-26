اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يفتح القيد للأندية نهاية يوليو المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح القيد للأندية نهاية يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فتح القيد في الأسبوع الأخير من شهر يوليو لمدة 30 يوما من أجل منح الأندية المشاركة في البطولات الافريقية سواء دوري الأبطال او الكونفدرالية  قيد الصفقات الجديدة وذلك في حالة انتهاء بطولة الدوري بعد أمم أفريقيا.

أما في حالة انتهاء بطولة الدوري قبل الأمم الأفريقية فسيتم فتح القيد الصيفي للموسم الجديد في الاسبوع الاول من يوليو لمدة 30 يوم أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يفتح القيد للأندية نهاية يوليو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا