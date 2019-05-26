شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح القيد للأندية نهاية يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فتح القيد في الأسبوع الأخير من شهر يوليو لمدة 30 يوما من أجل منح الأندية المشاركة في البطولات الافريقية سواء دوري الأبطال او الكونفدرالية قيد الصفقات الجديدة وذلك في حالة انتهاء بطولة الدوري بعد أمم أفريقيا.
أما في حالة انتهاء بطولة الدوري قبل الأمم الأفريقية فسيتم فتح القيد الصيفي للموسم الجديد في الاسبوع الاول من يوليو لمدة 30 يوم أيضا.
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