الأهلى يوجه جهوده للتعاقد مع مهاجم أفريقي بعد تعثر ضم هداف الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تركز إدارة النادي الأهلي جهودها للتعاقد مع مهاجم أفريقي مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليدخل مكان واحد من الرباعي الأجنبي المتواجد حاليا في القائمة الحمراء.
ووفقآ لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي فإن النادي يجد صعوبة في إتمام صفقة أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري العام هذا الموسم لأسباب مادية، بعد الدخول في مفاوضات جادة معه ومع ناديه علي مدار الأيام الماضية.
وأضاف المصدر أن طاهر محمد طاهر جناح الذئاب هو المطلوب الوحيد من نادي المقاولون العرب في الوقت الحالي، كاشفا ان المفاوضات معه تسير بشكل جيد حتي هذه اللحظة.
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