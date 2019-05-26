الامارات | فالنسيا يقهر برشلونة في نهائي كأس إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يقهر برشلونة في نهائي كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فالنسيا لقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما تغلب على برشلونة 2-1 في المباراة النهائية للبطولة، على ملعب بينتو فيامارين في إشبيلية.
وتقدم فالنسيا بهدفين سجلهما كيفن جاميرو ورودريغو مورينو في الدقيقتين 21 و33، ثم رد برشلونة، بطل الدوري والأكثر تتويجاً ببطولة الكأس برصيد 30 لقباً، بهدف وحيد سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 73.
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