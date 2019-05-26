الامارات | الفجيرة والعقاري يخوضان نهائي رمضانية كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة والعقاري يخوضان نهائي رمضانية كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الملاعب الفرعية لنادي اتحاد كلباء عند الساعة العاشرة والنصف مساء يوم غد المباراة النهائية لبطولة كلباء الرمضانية والمقامة تحت رعاية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، والتي ستجمع فريقا الفجيرة اسيا للطاقة والعقاري، وذلك بعد فوز الفجيرة على الفهود (8-7) بضربات الجزاء الترجيحية، بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل بهدف لمثله، ونال جائزة افضل لاعب سعيد حريق من الفجيرة، وفي المباراة الثانية فاز فريق دائرة التسجيل العقاري على فريق نجوم البيري بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل للفائزحمد حسن واياد الغندور، بينما سجل لنجوم البيري عبد الكريم عمرو، واختير لاعب العقاري حمد حسن كأفضل لاعب في المباراة.

بدوره قال رئيس اللجنة الاعلامية علي عبيد محمد المراشدة لـ"الامارات اليوم": سعداء للمردود الفني والمجتمعي الذي كشفت عنه البطولة والتي تتزامن نسختها الحالية مع فرحة البقاء الاول للنمور في دوري الخليج العربي، والبطولة حققت اهدافها ونجحت بشكل مميز انطلاقا مما حظت به من حضور جماهيري مميز، وتابع: سيتم في الحفل الختامي للبطولة تكريم صاحبي المركزين الاول والثاني اضافة الى جوائز الافضل والتي ستقسم على افضل مدرب واداري وحارس مرمى ولاعب واعد، اضافة الى هداف البطولة.