شكرا لقرائتكم الطلائع يحرم مهاجم الزمالك المعار من مساندة الأبيض بنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب ارتباط مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار للطلائع بالتواجد فى معسكر فريقه استعداداً لمواجهة المقاصة فى غيابه عن مؤازرة الزمالك الليلة فى مباراته المرتقبة أمام نهضة بركان المغربى .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها الاثنين المقبل

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

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من المقرر أن يستضيف فريق الزمالك مباراة العودة فى نهائى مسابقة الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم الأحد مع دقات العاشرة مساءً، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب القاري، في المقابل أمام نهضة بركان فرصتين للحصول على اللقب إما الخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير أو الفوز.

وكانت مباراة الذهاب والتى أقيمت فى المغرب انتهت بفوز فريق نهضة بركان بهدف دون رد، وجاء الهدف فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة عن طريق المهاجم التوجولى لابا كودجو.