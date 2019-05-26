5 معلومات عن مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك، مباراة فريقها أمام نظيره نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

تُمثل مباراة الزمالك ونهضة بركان، أهمية كبرى لأبناء ميت عقبة حيث يحلم الفريق الأبيض أن يخرج متوجًا باللقب لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء لإسعاد جماهيره التى ستحتشد فى ستاد برج العرب اليوم لمؤازرة اللاعبين ودعمهم من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب، خاصة أن الفريق الأبيض غاب عن التتويج بالبطولات الأفريقية منذ 16 عاما، حيث كان أخر فوز وتتويج للزمالك أفريقيًا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة السوبر الأفريقى وقتها، بعدما كان قد توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، بعد فوزه على الترجى التونسى بهدف دون رد.

يرصد ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

- تاريخ مواجهات الزمالك والفريق المغربية قبل مواجهة نهضة بركان

يتفوق الزمالك على الفرق المغربية فى المواجهات المباشرة على الصعيد الأفريقى، وحقق الأبيض 10 انتصارات من أصل 18 مباراة جمعته بالفرق المغربية، مقابل خمس تعادلات و3 هزائم فقط الأولى أمام الجيش الملكى عام 1985 والثانية أمام الوداد عام 2016، وأخيرًا أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية بهدف دون رد.

- الزمالك يبحث عن اللقب القارى الـ12

يسعى الزمالك للفوز ببطولة الكونفدرالية اليوم لرفع رصيده من البطولات الأفريقية إلى 12 بطولة، لينفرد بالمركز الثانى فى قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، حيث يتساوى حاليا مع فريق مازيمبى الكونغولى فى المركز الثانى برصيد 11 بطولة لكلا منهما، فيما يتصدر الأهلى القائمة برصيد 20 بطولة قارية.

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حقق الزمالك 5 بطولات لدورى أبطال أفريقيا و3 بطولات بكأس السوبر الأفريقى وبطولتى الأفروآسيوى وبطولة كأس الأندية أبطال الكؤوس مرة واحدة فيما لم يتوج فريق نهضة بركان بأى بطولة قارية من قبل.

- التشكيل المتوقع للزمالك قبل مواجهة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية

من المقرر، أن يشهد تشكيل الزمالك عودة محمود جنش، لحراسة مرمى الفريق، بعد رفع الإيقاف عنه بعدما غاب عن مباراة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية فيما سيغيب الثنائى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للأبيض، وعمر السعيد، مهاجم الفريق، بعد حصولهما على الإنذار الثانى فى المباراة الماضية، لذا سيشهد تشكيل الأبيض بعض التغييرات من جانب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، حيث من المتوقع أن يدفع بتشكيل مكون من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، حميد أحداد فى خط الهجوم".

- حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية

أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية، اليوم، للحكم الإثيوبى باملاك تسيما، ويعاونه، فهم زكالى زويس من جنوب إفريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال والحكم الرابع التونسى صادق السالمى أما حكم الـ VAR فسيكون الزامبى جيناوى سكاوزى ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد أحمد من السودان.

- موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية اليوم

تُقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على أن تُذاع عبر قنوات تايم سبورت.