المقاصة يستعين بالدكة والناشئين فى مواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جمال عمر المدير الفنى لمصر المقاصة خوض لقاء طلائع الجيش غدا باللاعبين البدلاء مع تطعيمهم بعدد من ناشئ النادى لرؤية الجميع على الطبيعة قبل نهاية الموسم الكروى .
ويلتقى مصر المقاصة مع طلائع الجيش غدا فى الجولة الـ34 بالدورى باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى لقاء يبحث فيه الفريقان عن نتيجة مرضية بعدما تأكد بقائهما بالدورى .
ويسعى جمال عمر المدير الفنى للمقاصة إلى تجربة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق فى المباريات الماضية بسبب ضغط المباريات .
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