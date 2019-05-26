شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستعين بالدكة والناشئين فى مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جمال عمر المدير الفنى لمصر المقاصة خوض لقاء طلائع الجيش غدا باللاعبين البدلاء مع تطعيمهم بعدد من ناشئ النادى لرؤية الجميع على الطبيعة قبل نهاية الموسم الكروى .

ويلتقى مصر المقاصة مع طلائع الجيش غدا فى الجولة الـ34 بالدورى باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى لقاء يبحث فيه الفريقان عن نتيجة مرضية بعدما تأكد بقائهما بالدورى .

ويسعى جمال عمر المدير الفنى للمقاصة إلى تجربة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق فى المباريات الماضية بسبب ضغط المباريات .