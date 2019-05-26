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التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

ومن المقرر، أن يشهد تشكيل الزمالك عودة محمود جنش، لحراسة مرمى الفريق، بعد رفع الإيقاف عنه بعدما غاب عن مباراة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية فيما سيغيب الثنائى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للأبيض، وعمر السعيد، مهاجم الفريق، بعد حصولهما على الإنذار الثانى فى المباراة الماضية، لذا سيشهد تشكيل الأبيض بعض التغييرات من جانب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق.

من المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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