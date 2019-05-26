رياضة | فالفيردي: ليس لدي ما أقوله بشأن رحيلي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: ليس لدي ما أقوله بشأن رحيلي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام فالنسيا ١-٢ وخسارته للقب كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"قبل شهر احتفلنا بالدوري، وكان من الممكن أن نحتفل بثلاثية، كان لدينا هذا التوقع الكبير ولكن لم نتمكن من تحقيقه".

وأضاف :"كان لدينا توقعات كبيرة لقد وصلنا للنهائي ولكن لم نستطع إكمال المهمة".

وأشار :"الأمر مختلف عن اللعبة التي لعبناها قبل 15 يوما (كارثة أنفيلد)، لكننا خسرنا مرة أخرى".

وحول إمكانية الرحيل عن الفريق قال :"انظروا المدربون مستعدون دائماً لتغيير الأمور، إذا خيروني بين السقوط في النهائي أو ربع أو ثمن النهائي سأختار النهائي ولكن نعم هذا صعب".

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وتابع "أنا بخير ... ولكن عندما تخسر، فأنت دائما ما تكون أسوأ منه عند الفوز".

وأوضح :"اذا كنت تعتقد أن وقتي قد انتهى في البارسا، فليس لديه ما أقوله".

وأضاف :"الهدف الأول جاء من خسارة كرة منا، والثاني من مرتدة، لقد سيطرنا على المباراة على الرغم من أننا نفتقر إلى الشرارة، فقد تعافينا جيدا، ولكن من المرتدات يمكن ان يسجل في مرماك دائما".

وزاد :"لقد قدمنا كل شيء اليوم، لم نستسلم ونخسر المباراة في أي وقت، بين الشوطين قلت للاعبين أنه في المباراتين ضد فالنسيا هذا الموسم، كنا أيضا متأخرين في النتيجة".

وأكمل :"‏لم نخسر بسبب ضغط الفوز بالثلاثية، هنا طلب كبير، الكل يريد الفوز بالالقاب، وقد جربنا ذلك".