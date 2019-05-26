رياضة | كأس ملك إسبانيا يكسر عقدة مارسيلينو ضد برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس ملك إسبانيا يكسر عقدة مارسيلينو ضد برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق فالنسيا بقيادة مدربه مارسيلينو في تحقيق كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على فريق برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة.

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وفاز مدرب فالنسيا مارسيلينو بأول مباراة له ضد برشلونة في جميع المسابقات، وذلك بعد 21 مباراة خاضها كمدرب ضد البارسا.

يذكر أن البارسا قد خسر اللقب الثاني له هذا الموسم، بعد خسارة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق لقب الدوري الإسباني فقط هذا الموسم.