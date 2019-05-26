رياضة | بيكيه: نريد استمرار فالفيردي مع برشلونة لكن القرار لا يخص اللاعبين فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه: نريد استمرار فالفيردي مع برشلونة لكن القرار لا يخص اللاعبين فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيرارد ‏بيكيه لاعب فريق برشلونة، أن نادي فالنسيا استحق الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد الفوز على البارسا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس الملك.

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وقال بيكيه في تصريحات صحفية عقب المباراة: "‏قلنا نريد استمرار فالفيردي مع الفريق، ولكن هذا القرار لا يخص اللاعبين، وهو يعمل بشكل جيد مع البارسا".

وأضاف : "‏لا يوجد أعذار نحن البارسا ومطالبون بالفوز دائماً، ‏ويتعين علينا القيام بـ تحليل عميق بعد خسارة لقبين هذا الموسم".