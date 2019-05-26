رياضة | أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن أزمة حسن شحاتة وميدو في 2006

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن أزمة حسن شحاتة وميدو في 2006 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس إتحاد الكرة عن سر بخصوص أزمة حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق في مباراة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا 2006.

وقال "شوبير" في تصريحات عبر فضائية "تايم سبورت": " عقب أزمة ميدو مع حسن شحاتة في 2006 كان لدي وجهة نظر خاصة بأن لا يشارك اللاعب مع المنتخب في المباريات المقبلة، وتناقشت مع سمير زاهر رئيس الاتحاد وقتها في هذا الأمر وقررنا عرض الأمر على حسن شحاتة".

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وتابع: " عندما تحدثت مع حسن شحاتة في نفس يوم الواقعة بخصوص موقفه من "ميدو" بعد تلك الأزمة فوجئت به يقول لي (مشوفتش حاجة ومش فاكر أي حاجة عن الواقعة) "، في إشارة منه لتجاوز "المعلم" الأزمة سريعًا وبشكل طبيعي.

وكان "ميدو" اعترض بشكل غير لائق على قرار حسن شحاتة باستبداله في مباراة السنغال ودخول عمرو زكي بدلًا منه.