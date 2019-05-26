رياضة | كارتيرون : سنخطف لقب الدوري المغربي من الوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون : سنخطف لقب الدوري المغربي من الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الرجاء البيضاوي سعادته البالغة جراء الوضع الذي يعيشه الفريق خاصةً بعد عودة الأمل للحصول على لقب الدوري المغربي قبل جولتين من نهاية المباراة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها الفرنسي أكد أنه مرتاح كثيراً بعد تجاوب مجلس الإدارة مع المطالبات التي تخص التعاقدات الجديدة التي سيتم إبرامها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف: "لا يمكن أن يكون المدرب أكثر فخراً بالإنجاز والنتائج التي يحصل عليها سوى بالتطور الذي يحدث للفريق تجاه مجلس الإدارة".

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وأردف أن قرار إستئناف بطولة الدوري بعد التوقف السابق صائب للغاية ونأمل أن ننهي بطولة الدوري بصورة مبكرة من أجل الخلود إلى الراحة وإستئناف التحضيرات للموسم المقبل.

وأنهى أن مواجهة المغرب التطواني في غاية الأهمية وأتمنى أن يكون اللاعبون قد إستفادوا من الراحة بصورة كافية ليعود الجميع بنفس القوة التي تعودنا عليها.