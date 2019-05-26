رياضة | فيلانويفا: أرغب في العودة إلى فريق أوداكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيلانويفا: أرغب في العودة إلى فريق أوداكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كارلوس فيلانويفا لاعب خط وسط نادي الاتحاد، عن موقفه من البقاء مع الفريق عقب نهاية عقده.

وقال فيلانويفا في تصريحات إذاعية: "يتبقى عامًا في عقدي مع الاتحاد، وأتمنى أن أنهي عقدي بالدوري السعودي رغم عدم الاستقرار، وأعود الموسم بعد القادم إلى الدوري التشيلي".

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وتابع: "فريق اوداكس إيتاليانو دائمًا في ذهني، لأنه المكان الذي أعلم عنه كل شئ، ولدي الرغبة في العودة إليه واللعب معه".

وأضاف كارلوس:"أتواصل بشكل مستمر مع المسئولين عن النادي، كل ستة أشهر أو سنة، ودائمًا يسألونني ما إذا كنت أريد العودة للفريق، وأعتقد أنهم سيكون لهم الأولوية حال رحيلي عن الاتحاد، لكن دائما هناك متغيرات في كرة القدم".

الجدير بالذكر أنه سينتهي عقد فيلانويفا مع الاتحاد بنهاية الموسم القادم، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي القادم.