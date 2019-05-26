رياضة | "ميسي لوحده".. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن سقوط برشلونة وفالفيردي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي لوحده".. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن سقوط برشلونة وفالفيردي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت الصحف الإسبانية عبر غلافها الصادر اليوم الأحد، السقوط المذل لنادي برشلونة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتشير تقارير صحفية إلى اقتراب إدارة برشلونة إعلان إقالة إرنستو فالفيردي وذلك بعد فضيحة رباعية ليفربول بدوري الأبطال وأخيراً؛ السقوط المذل أمام فالنسيا.

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وقالت صحيفة "سبورت" عبر غلافها: "ميسي لوحده، البارسا ينهي الموسم بخسارة الكأس كأس الملك بعد شوط أول كارثي من فريق فالفيردي ردة الفعل بعد الإستراحة، ميسي ضرب الكرة بالقائم، سجل هدفاً واحداً و لكنه لم يكن كافياً و يلزمه زملاء جدد".

وجاء في أسفل غلافة الصحيفة عنوان آخر: "بارتوميو: فالفيردي لم يكن مخطئاً، سيكون هناك بعض الضحايا".

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" غلافها بكلمات: "ضربة أخرى بعد الضربة القاضية في الأنفيلد، البارسا يتخلى أيضاً عن عرشه في الكأس بعد تلقيه هدفين في نصف ساعة فقط رغم أن في الشوط الثاني كان هناك ردة فعل و ميسي قلص النتيجة، إلا أن الفريق كان مهزوزاً و يلزمه التشخيص".