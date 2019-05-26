اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم 26-5-2019 نهائي كأس الكونفدرالية منقولة على قناة beIN SPORTS live (تغطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم 26-5-2019 نهائي كأس الكونفدرالية منقولة على قناة beIN SPORTS live (تغطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في الإياب| تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد بركان في مباراة العودة من نهائي الكونفدرالية 2019.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان بشكل مجاني القاجمة في مباراة الإياب، ستكون أولا هيقناة التليفزيون المصرية الأرضية، وذلك في ظل منح الكاف، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، على احد القنوات الأرضية، ومن المنتظر أن تكون بعض القنوات العالمية، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019 في الإياب.

من بينها قناة إدمان اربيذجان، على القمر الصناعي اوروبا ستار 1، وذلك على التردد 11175، حيث تقوم القناة في العديد من الأحيان بعرض المباريات مجانا، وفي حالة تواجد جديد سنقدمه لكم.

في هذه الفقرة سنقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019 بصورة، وذلك في مباراة الإياب، الذي يستقبل من خلالها الزمالك بركان المغربي، في مباراة حسم اللقب الإفريقي.

وفي أحداث أخبار القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا في مباراة الإياب من نهائي الكونفدرالية الإفريقية، حيث تما الإعلان انه ستكون قناة تايم سبورت المفتوحة، من بين القنوات الناقلة لمباراة الزمالك مجانا وبركان، وفي الأسفل ستجدون تردد قناة تايم سبورت.

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في مباريات دور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، تمكن نادي الزمالك المصري، من التغلب على النجم الساحلي التونسي، وذلك بنتيجة هدف دون رد، في مجموع مباراة الذهاب والإياب، وفي المقابل بركان المغربي، يدخل موعد مباراة الزمالك في النهائي الإفريقي، بعد تجاوز المربع الذهبي، على حساب الصفاقسي التونسي، بعد حسم الأمور في مجموع مباراة الذهاب والإياب، لصالحه وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في مباراة الذهاب، انتهت نتيجة المباراة بفوز نهضة بركان بنتيجة هدف دون رد، في المواجهة التي أجريت الأسبوع الماضي بالمغرب، وسجل هدف بركان في تلك المباراة اللاعب لابا كودجو في 94 والأخيرة من المباراة، مما يجعل مباراة العودة في مصر يوم الأحد، يدخلها الزمالك وهو مطالب بتحقيق نتيجة الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بلقب الإفريقي، وفي المقابل نهضة بركانـ تكفيه نتيجة التعادل لذلك، وحتي في حالة الهزيمة بفارق هدف واحد، “مع التسجيل” سيكون الفريق المغربي هو المتوج بلقب، مما يجعل موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في الإياب مفتوحة على كل الإحتمالات.

في أخبار مباراة الزمالك ضد نهضة بركان الأحد 26 مايو، حيث تما الإعلان عن نفاذ تذاكر المباراة، وهو الأمر الذي أعلن عليه مسؤولو نادي الزمالك يوم أمس، وتوافدت العديد من محبي الزمالك أمام بوابات النادي الأبيض، بعد الإفطار، على أمل الحصول على تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، إلى أن حضورهم جاء دون جدوي، بسبب نفاذ كل تذاكر المباراة، وسنقدم لكم كل جديد بخصوص تذاكر مباراة الزمالك وبركان المغربي الأحد.

نقدم لكم أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا اليوم، وذلك في موعد مشاهدة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، في موعد مباراة الإياب من نهائي الكونفدرالية 2019، التي ستجرى على أرضية ستاذ برج العرب، وفي هذا الموضوع سنتابع معكم كل ما يخص القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا، بجانب موعد وتوقيت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في مباراة العودة والإياب،التي تنتظرها العديد من الجماهير المصرية والمغربية، وسيتم التعرف من خلالها على بطل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم 2018/2019.