شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير أرسنال وتشيلسي تثير أزمة قبل نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعاد ناديا أرسنال وتشيلسى الإنجليزيان أكثر من نصف التذاكر المخصصة لمشجعيهما لحضور نهائى مسابقة الدورى الأوروبى «يوروبا ليج» فى كرة القدم الأسبوع المقبل، فى ظل الكلفة العالية التى يواجهها هؤلاء للانتقال إلى مدينة باكو المضيفة.

فى المقابل، دافع رئيس الاتحاد الأوروبى (ويفا) السلوفينى ألكسندر تشيفيرين أمس بقوة عن خيار إقامة المباراة فى عاصمة أذربيجان، معتبرا أن اختيارها سببه بالدرجة الأولى حب سكانها لكرة القدم. وأثارت إقامة المباراة فى باكو انتقادات واسعة لاسيما للمسافة البعيدة التى تفصلها عن لندن (نحو أربعة آلاف كلم) والكلفة المرتفعة التى سيتكبدها المشجعون الراغبون بالسفر لحضورها. وبحسب التقديرات، ونظرا لغياب الرحلات الجوية المباشرة بين لندن وباكو، سيضطر الراغبون فى الحضور إلى أذربيجان دفع أكثر من ألف جنيه إسترلينى (1300 دولار) لشراء تذاكر سفر، دون احتساب تذاكر المباراة والإقامة. وأعاد الناديان نحو نصف التذاكر المخصصة لهما، والتى بلغ مجموعها الإجمالى 12 ألف تذكرة. وأكد أرسنال لوكالة فرانس برس أنه أعاد 2200 تذكرة من أصل ستة آلاف مخصصة له، بينما تشير التقديرات إلى أن تشيلسى باع ألفى تذكرة فقط من التذاكر المخصصة له.

فى المقابل، نفى الاتحاد الأوروبى للعبة فى بيان، أن يكون الرعاة أعادوا أيضا جزءا من التذاكر المخصصة لهم فى مدرجات ملعب باكو الأولمبى البالغة سعته نحو 68 ألف متفرج.

وأوضح «غالبية هذه التذاكر تم بيعها لمشجعين محليين فى أذربيجان، ونحن على ثقة بأن التذاكر المتبقية سيتم بيعها أيضا لأن الطلب مرتفع جدا» على المباراة المقررة فى 29 مايو الحالى.

وانضمت رابطة مشجعى تشيلسى إلى منتقدى اختيار «ويفا» لباكو.

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وقالت الرابطة فى بيان «باكو هى مكان غير مناسب تماما لنهائى أوروبى كبير. المزيج بين الكلفة، التعقيد فيما يتعلق بترتيبات السفر والإجازات الواجب أخذها من العمل، قلصت بشكل هائل دعم المشجعين المسافرين، بما فى ذلك المشجعون الذين عادة ما يكونون أوفياء ويحضرون كل المباريات الأوروبية أكانت على أرضنا أو خارجها».

كما غمزت الرابطة قناة إدارة النادى التى وضعت بتصرف المشجعين رحلات جوية خاصة لنقل الراغبين منهم حضور المباراة، معتبرة أن كلفة هذه الرحلات كانت مرتفعة أيضا.

وإضافة إلى المسافة، أثار اختيار باكو انتقادات لأسباب سياسية لاسيما سجل البلاد فى مجال حقوق الإنسان والنزاع مع أرمينيا حول إقليم ناغورنى قره باخ، علما بأن السبب الأخير دفع لاعب أرسنال هنريك مخيتاريان لعدم السفر مع فريقه للمشاركة فى المباراة النهائية.

وفى تعليق على هذه الانتقادات قال تشيفيرين لمجلة «در شبيجل» الألمانية، إن اختيار باكو سببه «وجود ناس يقيمون هناك ويحبون كرة القدم».

أضاف فى مقتطفات «وضع حقوق الإنسان مشكلة، لكنه مشكلة أيضا فى دول أوروبية أخرى. هل يعنى ذلك أنه لا يحق للمشجعين فى باكو أن يعيشوا كرة القدم؟».

وتطرق تشيفيرين إلى قضية مخيتاريان، مؤكدا أن القرار كان خياره الشخصى، وأن أذربيجان قدمت كل الضمانات المطلوبة بشأن سلامته. وأوضح «إذا سمحت كرة القدم لنفسها بأن تتوقف بسبب توترات مماثلة، عندها لن نكون قادرين على تنظيم أى شىء فى المستقبل (...) لقد تمكنا من تنظيم كأس أوروبا آمنة فى فرنسا عندما كان البلد هدفا لهجمات إرهابية»، فى إشارة إلى بطولة المنتخبات القارية التى أقيمت عام 2016.