شكرا لقرائتكم خبر عن سلا المغربى ينافس أول أغسطس الأنجولى على كأس افريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم منافسات البطولة الافريقية لكرة السلة و التى تقام بأنجولا ، حيث يلتقى سلا المغربى مع أول أغسطس الأنجولى فى المنافسة على كأس البطولة والمركز الأول . Advertisements ويشارك فى البطولة من مصر فريق سموحة والذى ينافس على المركز الثالث وبرونزية المنافسات . يذكر أن سلا المغربى تغلب على القيروان التونسى فى قبل نهائي البطولة كنا فاز أول أغسطس على سموحة السكندرى

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