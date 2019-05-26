شكرا لقرائتكم خبر عن رودولفو على طاولة «الزعيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

رغم الأحاديث المتداولة عن المدرب الجديد الذي سيقود دفة الهلال، إلا أن مصادر هلالية أكدت لـ«الخليج 365» بأن المدرب الجديد لن يتم اختياره إلا بعد استلام الإدارة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك خيارات هلالية عدة.

وأشارت الأنباء إلى أن اسم المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المعروف بـ«الفاسكو» مدرب شباب أهلي دبي مطروح لقيادة الفريق الموسم القادم، والفاسكو كان قد درب 6 أندية منها نادي تايقر المكسيكي ثم ناسيونال الأرجوياني ثم بوكاجنيورز ثم الوصل الإماراتي ثم الريان القطري وأخيراً شباب أهلي دبي.

وفي الوقت ذاته، طالبت الجماهير الهلالية عبر حساباتهم في «تويتر»، بالمسارعة في عقد الجمعية العمومية لتنصيب الرئيس القادم، لتفادي التأخير في تجهيز الفريق فنياً وإدارياً، خصوصا أن الفريق في مهمة آسيوية بعد تأهله لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا، والذي يبدأ قبل انطلاقة الموسم الجديد.