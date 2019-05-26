شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المفرج يغادر الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏وافق مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة عبد الله الجربوع على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على إدارة كرة القدم بالنادي فهد المفرج، بعد أن ثمنوا جهوده الكبيرة التي بذلها طوال فترة عمله بالنادي وحقق معهم الكثير من البطولات، مقدما شكره وتقديره للمفرج على ما قدمه من إخلاص وتفان في الفريق الأول لكرة القدم.

المفرج بدأ من الفئات السنية مع ناشئي وشباب وأولمبي الهلال، حتى وصل إلى الفريق الأول، وساهم في تحقيق بطولات عديدة على الصعيد المحلي خصوصا، وفي نهاية موسم 2008 - 2009 طلب الانتقال من نادي الهلال، ليتلقى عرضا من الأهلي والاتفاق والرائد، لكنه فضل الانتقال للاتفاق، ووقع عقدًا لمدة عام ليلعب مع نادي الاتفاق في موسم 2009-2010م وبعد انتقاله للاتفاق قدم مستويات كبيرة مما كانت سببا في ابتعاد الاتفاق عن مواقع متأخرة في جدول ترتيب الدوري، وفي موسم 2010-2011م قدم اعتزاله اللعب، وفي عام ١٤٣٤هـ عينه الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس النادي حينها، مديرا للفريق الأولمبي، وفي نفس العام تم تعيينه بالفريق الأول بعد استقالة سامي الجابر من منصب مدير الكرة.

هذا وقد عاصر المفرج وهو على رأس العمل كمدير فريق 6 رؤساء، كان أولهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ثم محمد الحميداني، ثم نواف بن سعد، الذي خلفه سامي الجابر، ثم محمد بن فيصل، وأخيراً عبدالله الجربوع، فيما عاصر 8 مدربين، الكرواتي زلاتكو وسامي الجابر والروماني ريجي كامب واليوناني دونيس والأوروجوياني جوستافو ماتوساس والأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي خورخي خيسوس والكرواتي زوران ماميتش، إلى جانب العديد من المدربين المكلفين.