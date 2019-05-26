شكرا لقرائتكم خبر عن الدبل ربان في مركب النواخذة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تمسك أعضاء شرف نادي الاتفاق بخالد الدبل لرئاسة نادي الاتفاق لأربع سنوات قادمة، وذلك خلال الاجتماع الشرفي الذي عقد في مقر النادي أمس الأول (الجمعة) بحضور رئيس هيئة أعضاء الشرف عبدالرحمن الراشد ونائبه عبدالرحمن البنعلي وعدد من شرفيي النادي منهم هلال الطويرقي وأحمد بن علي الدوسري ويوسف السيد ومحمد المسحل وبدر العبدالكريم وعدد من شرفيي النادي .

وغاب عن الاجتماع الشرفي الرئيس الذهبي لنادي الاتفاق عبدالعزيز الدوسري الذي أعلن في وقت سابق عدم حضوره لاجتماع أعضاء الشرف بسبب وجود أشخاص تسببوا في زعزعة البيت الاتفاقي خلال السنوات الماضية ومازالو يتصدرون المشهد الاتفاقي حتى الآن.

فيما تم خلال الاجتماع الشرفي اختيار هلال الطويرقي رئيساً للمجلس التنفيذي و أحمد بن علي الدوسري نائباً له على أن يتم تعيين بقية الأعضاء لاحقاً .

وكانت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل وأعضاء مجلس إدارته، قد غادروا قاعة الاجتماعات في تمام الساعة 11 بعد تقديمهم شرحا مفصلا حول جميع الأمور المتعلقة بالنادي الإدارية والمالية خلال الأربع سنوات الماضية، وفضلوا الخروج من الاجتماع لإعطاء أعضاء الشرف حرية الاختيار ومناقشة الأمور المستقبليه لنادي الاتفاق.