شكرا لقرائتكم خبر عن «عمّوري» يعود إلى منتخب الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أ.ف.ب)

شهدت أول تشكيلة لمنتخب الإمارات لكرة القدم في عهد مدربه الجديد الهولندي بيرت فان مارفيك عودة نجمه عمر عبدالرحمن «عمّوري» صانع ألعاب الهلال السعودي، بعد غياب منذ أكتوبر 2018 بسبب إصابة في الركبة.

وأعلن فان مارفيك أمس (السبت) تشكيلة المنتخب التي ستخوض من 13 يوليو إلى 22 منه معسكرا في النمسا استعدادا لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان استدعاء «عمّوري» (27 عاما) أبرز ملامح التشكيلة، بعدما غاب اللاعب عن البطولة القارية التي استضافتها الإمارات، وبلغ فيها المنتخب الأبيض نصف النهائي.

وتعرض عبد الرحمن، أفضل لاعب في آسيا لعام 2016، لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في أكتوبر، ما اضطره للخضوع لعملية جراحية، وغاب عن معظم الموسم مع فريقه الهلال الذي انضم إلى صفوفه في صيف العام الماضي قادما من العين الإماراتي.