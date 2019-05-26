شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليونا لإعادة «أمجاد» صبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة ميزانية إنشاء المنشأة الرياضية لنادي الأمجاد في محافظة صبيا بجازان بقيمة 60 مليون ريال، وجاءت خطابات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد المتواصلة للهيئة العامة للرياضة بعد تعثر مشروع النادي الذي يستقطب عددا كبيرا من أبناء محافظة صبيا، ومن أجل أن تجعل من هذه المنشأة عنوانا للمدينة ومركزا رياضيا يصقل مواهب المنطقة.

وجاء ذلك بعد تعثر مشروع نادي الأمجاد بمحافظة صبيا في منطقة جازان والذي تم تدشينه من قبل أمير المنطقة محمد بن ناصر قبل أكثر من ثماني سنوات وإلى الآن لم ير النور، والذي تحولت فيه مرافق النادي القديمة إلى أطلال، ومسيرته إلى ذكريات، بل لم تقف مواجعه عند هذا الحد، بل أدى ذلك إلى عزوف الشباب وهجرة المواهب إلى ملاعب الأحياء التي قاموا بإنشائها في مجاري الأودية، الأمر الذي جعل الجيل السابق للنادي يكتفون بتذكر الماضي وإطلاق الآهات لبث آمالهم وآلامهم للمستوى الذي وصل إليه حال منشآتهم الرياضية الوحيدة التي تعثر إنشاؤها وتوقف العمل بها في صورة من التناقضات الغريبة التي يعيشها نادي الأمجاد بصبيا.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها بأن المنشأة الرياضية المتكاملة التي سيتم إنشاؤها في موقع جديد، تشمل ملعبا رئيسيا وملعبا رديفا، وسكن لاعبين وصالة اجتماعات وغرفا إدارية وصالة لعدة أغراض، منها كرة الطائرة وكرة اليد وكرة التنس بالإضافة إلى ثماني حارات مضمار جري بطول ثمانية أمتار ومواقف ومسطحات خضراء. كما سيتم استثمار الموقع القديم للنادي حتى يعود بالمنفعة لمدخرات النادي.

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وأوضح محافظ صبيا منصور الداود لـ«الخليج 365» بأن اهتمام وسعي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ومتابعتهما المتواصلة مع الهيئة العامة للرياضة من أجل اعتماد ميزانية تنفيذ منشأة نادي الأمجاد الرياضي خاصة أن نادي الأمجاد من الأندية الرياضية ذات الشعبية الواسعة في المنطقة، إضافة إلى تعدد المواهب الرياضية وكثرتها من أبناء المحافظة.

مؤكداً بأن الهيئة العامة للرياضة قررت اعتماد ميزانية تنفيذ منشأة نادي الأمجاد الرياضي التي تتكون من ثلاثة ملاعب نموذجية بمحافظة صبيا بقيمة ٦٠ مليون ريال، مشيراً إلى أنه يجري العمل على التصاميم الهندسية للمشروع من قبل الهيئة.

هذا وقد نشرت "الخليج 365" تقارير عن النادي من ضمنها مادة بعنوان 4 ملايين تعلق حلم الأمجاد وذلك يوم الجمعة 19/‏04/‏1437هـ 29 يناير 2016م العدد: 5339.