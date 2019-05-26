«قوى الأنصار» في معسكر المنتخب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) انضم ٤ لاعبين من ألعاب القوى بنادي الأنصار إلى معسكر المنتخب الصيفي لدرجة الناشئين والشباب في مدينة الطائف، والذي يبدأ في ٢٠١٩/‏٦/‏١٠ وينتهي في ٢٠١٩/‏٨/‏٨، واللاعبون هم عبدالرحمن المولد من فئة الشباب (الوثب الثلاثي)، وراكان الخيبري من فئة الناشئين (سباق ٨٠٠ـ ١٥٠٠م)، وأحمد الشيخ من فئة الشباب (سباق ١٥٠٠ـ ٣٠٠٠ـ ٥٠٠٠م)، واللاعب عبدالهادي الهوساوي من فئة الناشئين في سباق (١٠٠- ٢٠٠م).

انضم ٤ لاعبين من ألعاب القوى بنادي الأنصار إلى معسكر المنتخب الصيفي لدرجة الناشئين والشباب في مدينة الطائف، والذي يبدأ في ٢٠١٩/‏٦/‏١٠ وينتهي في ٢٠١٩/‏٨/‏٨، واللاعبون هم عبدالرحمن المولد من فئة الشباب (الوثب الثلاثي)، وراكان الخيبري من فئة الناشئين (سباق ٨٠٠ـ ١٥٠٠م)، وأحمد الشيخ من فئة الشباب (سباق ١٥٠٠ـ ٣٠٠٠ـ ٥٠٠٠م)، واللاعب عبدالهادي الهوساوي من فئة الناشئين في سباق (١٠٠- ٢٠٠م).

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