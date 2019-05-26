«سلام دنك» يتوج ببطولة 3*3

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد فريق سلام دنك بالمركز الأول في نهائي مهرجان 3*3 لكرة السلة الذي أقيم (الجمعة) الماضية في صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض، وذلك ضمن برنامج ختام المرحلة الرابعة والأخيرة التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة، وحصل فريق الأبطال على المركز الثاني، بينما حاز فريق دريم لاند على المركز الثالث، وحقق فريق القصيم المركز الرابع، وشهد المرجان حضور عدد من اللاعبين الدوليين القدامى لكرة السلة وهم عبدالعزيز المولد، إبراهيم البصيص، فهد الحجيري.

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد فريق سلام دنك بالمركز الأول في نهائي مهرجان 3*3 لكرة السلة الذي أقيم (الجمعة) الماضية في صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض، وذلك ضمن برنامج ختام المرحلة الرابعة والأخيرة التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة، وحصل فريق الأبطال على المركز الثاني، بينما حاز فريق دريم لاند على المركز الثالث، وحقق فريق القصيم المركز الرابع، وشهد المرجان حضور عدد من اللاعبين الدوليين القدامى لكرة السلة وهم عبدالعزيز المولد، إبراهيم البصيص، فهد الحجيري.

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