شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الدورة الرمضانية لجامعة طيبة بتتويج النجوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

رعى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني اختتام الدورة الرمضانية لكرة القدم، والتي نظمتها جامعة طيبة، وانطلقت مطلع شهر رمضان المبارك بمشاركة 12 فريقا من أحياء المدينة المنورة.

وأوضح السراني أن الهدف من البطولة هو إثراء قدرات الشباب وتنمية مواهبهم واستثمار أوقاتهم وتعزيز قدراتهم الرياضية، مضيفا بأن البطولة الرمضانية الأولى لجامعة طيبة تأتي ضمن الفعاليات والنشاطات المتنوعة التي تنظمها الجامعة في المجتمع، مواكبة لرؤية 2030.

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مؤكدا أن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تهم الشباب في المقام الأول، لتنشيط الحركة الرياضية بين فرق أحياء المدينة المنورة واحتواء الشباب وإفادتهم بما يعود عليهم بالنفع واكتشاف المواهب الرياضية.

وشكر الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على موافقته الكريمة على تنظيم هذه البطولة ودعمه للجامعة في مشاريعها ونشاطاتها المجتمعية.

الجدير بالذكر أن المباراة النهائية انتهت بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في نهاية الشوط الثاني، وتوج فريق النجوم بحصوله على المركز الأول فيما حصل مقابله فريق الروخي على المركز الثاني.