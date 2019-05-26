ما قصرتوا.. القادم أجمل

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

رغم الطرد المبكر إلا أن نجوم المنتخب السعودي الشباب تمكنوا من إحراج منتخب فرنسا في افتتاحية لقاءاتهم في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والمقامة في بولندا، وخرج منتخبنا خاسراً بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (السبت)، إلا أن نجومنا خرجوا بكسب احترام الجميع بعد الأداء الرجولي الذي قدموه وأحرجوا من خلاله منتخب فرنسا.

وشهد اللقاء في بدايته سيطرة متبادلة وقدم منتخبنا الوطني أداء رائعاً في الدقائق العشر الأولى من عمر المباراة إلى أن تعرض لاعب المنتخب مفرج الغشيان لحالة الطرد المباشرة بعد تدخله على لاعب منتخب فرنسا بوبكاري سوماري في الدقيقة 13، ومنحه حكم المباراة الأرجنتيني فيرنادو راباليني البطاقة الحمراء، رغم عدم استحقاقه لذلك، ليكمل منتخبنا اللقاء بعشرة لاعبين، واستطاع منتخب فرنسا من إحراز الهدف الأول عن طريق لاعبه البديل يوسف فوفانا (د: 43)، وكاد منتخبنا أن يعود للمباراة بعد الفرصة التي سنحت لتركي العمار ولكن تصدى لها الحارس الفرنسي.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب فرنسا سيطرته على الملعب مستغلاً النقص العددي لمنتخبنا وكاد أن يحرز الهدف الثاني ولكن بسالة المدافع سعود عبدالحميد حالت دون ذلك عندما أبعد الكرة المتجهة للمرمى لركلة زاوية في الدقيقة 62، وواصل الضغط الفرنسي وسط تراجع لمنتخبنا والاعتماد على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 75 تمكن منتخب فرنسا من إحراز الهدف الثاني عن طريق مهاجمه أمين غويري.

لينتهي اللقاء بفوز فرنسا بهدفين دون مقابل، وسيخوض منتخبنا الوطني لقاءه القادم يوم الثلاثاء أمام منتخب مالي الذي خرج متعادلا مع منتخب بنما بهدف لكل منهما، ويحتاج منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز لتجديد آماله بالتأهل للدور التالي.