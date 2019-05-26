الفيصل يحفز الأخضر

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) وصل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى مدينة غدانسك في بولندا لحضور مباراة المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم أمام منتخب فرنسا. وحرص الأمير عبدالعزيز الفيصل على الالتقاء بلاعبي منتخبنا الوطني الشاب قبل مواجهة منتخب فرنسا لتحفيز اللاعبين معنوياً وبث روح الحماس قبل المواجهة الأولى للأخضر في مشاركته العالمية.

وصل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى مدينة غدانسك في بولندا لحضور مباراة المنتخب السعودي للشباب في كأس العالم أمام منتخب فرنسا. وحرص الأمير عبدالعزيز الفيصل على الالتقاء بلاعبي منتخبنا الوطني الشاب قبل مواجهة منتخب فرنسا لتحفيز اللاعبين معنوياً وبث روح الحماس قبل المواجهة الأولى للأخضر في مشاركته العالمية.

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