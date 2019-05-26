شكرا لقرائتكم خبر عن الجعيثن: خسارة غير مستحقة.. وشبابنا قادرون على التأهل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أكد المدرب الوطني بندرالجعيثن لـ«الخليج 365»، أن خسارة منتخبنا الشاب في بداية ‏مشواره بكأس العالم للشباب مساء (أمس) لم تكن مستحقة، إذ ظهر شباب الأخضر بشكل جيد في معظم مجريات اللقاء، إلا أن الطرد المبكر رجّح كفة المنتخب الفرنسي المرصع بالنجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية. وأضاف الجعيثن، أن المنتخب الشاب قدم أداء جيدا في أول ظهور له في البطولة، وهو قادر على خطف بطاقة التأهل، شريطة التركيز الأكثر في المواجهتين المتبقيتين، والعمل على تصحيح الأخطاء. واختتم الجعيثن حديثه، بأن على الجهاز الفني العمل بشكل أكبر على خط دفاع الأخضر الذي بدا عليه عدم التجانس، وحاجته إلى تركيز أقوى خلال اللقاء، وعلى مستوى الشق الهجومي كذلك، فلاعبونا بحاجة للزيادة العددية واغتنام الفرص، وهذا لا يتنافى مع ظهور المنتخب الجيد، وكلنا ثقة في لاعبينا الشبان بخطف إحدى بطاقات التأهل للدور القادم.

أكد المدرب الوطني بندرالجعيثن لـ«الخليج 365»، أن خسارة منتخبنا الشاب في بداية ‏مشواره بكأس العالم للشباب مساء (أمس) لم تكن مستحقة، إذ ظهر شباب الأخضر بشكل جيد في معظم مجريات اللقاء، إلا أن الطرد المبكر رجّح كفة المنتخب الفرنسي المرصع بالنجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية. وأضاف الجعيثن، أن المنتخب الشاب قدم أداء جيدا في أول ظهور له في البطولة، وهو قادر على خطف بطاقة التأهل، شريطة التركيز الأكثر في المواجهتين المتبقيتين، والعمل على تصحيح الأخطاء. واختتم الجعيثن حديثه، بأن على الجهاز الفني العمل بشكل أكبر على خط دفاع الأخضر الذي بدا عليه عدم التجانس، وحاجته إلى تركيز أقوى خلال اللقاء، وعلى مستوى الشق الهجومي كذلك، فلاعبونا بحاجة للزيادة العددية واغتنام الفرص، وهذا لا يتنافى مع ظهور المنتخب الجيد، وكلنا ثقة في لاعبينا الشبان بخطف إحدى بطاقات التأهل للدور القادم.

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