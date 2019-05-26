الليلة يسدل الستار عن بطل كأس ابن جويهر الرمضانية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تحتضن صالة الأمير خالد بن عبدالله بالنادي الأهلي مساء اليوم (الأحد) نهائي البطولة السداسية لكرة القدم على كأس المرحوم محمد بن جويهر، إذ تجمع المواجهة النهائية فريقي البسمة ومؤسسة باجبير، وكانت البطولة حظيت بمشاركة عدد كبير من النجوم من أبرز لاعبي الأندية، يتقدمهم صالح العمري، وخضر الزهراني، وفهد عداوي، وماجد أبويابس، ومن المرجح أن تشهد المواجهة الختامية حضوراً جماهيرياً من أنصار الفريقين، ومحبي اللعبة وخاصة الدورات

تحتضن صالة الأمير خالد بن عبدالله بالنادي الأهلي مساء اليوم (الأحد) نهائي البطولة السداسية لكرة القدم على كأس المرحوم محمد بن جويهر، إذ تجمع المواجهة النهائية فريقي البسمة ومؤسسة باجبير، وكانت البطولة حظيت بمشاركة عدد كبير من النجوم من أبرز لاعبي الأندية، يتقدمهم صالح العمري، وخضر الزهراني، وفهد عداوي، وماجد أبويابس، ومن المرجح أن تشهد المواجهة الختامية حضوراً جماهيرياً من أنصار الفريقين، ومحبي اللعبة وخاصة الدورات الرياضية الرمضانية والتي عادةً ما تحظى بتنافس مثير ما بين الفرق المشاركة، وتتخللها أنشطة وبرامج توعوية تثري الحضور من مختلف الأعمار.

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