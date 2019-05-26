شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الطائي يكشف لــ«الخليج 365» سر مكالمة نائب أمير حائل مع رئيس أعضاء الشرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

أعلن نائب رئيس نادي الطائي ماجد الرضيمان لـ«الخليج 365» أن الموسم المقبل للنادي سيكون استثنائياً من خلال المنظومة الإدارية والفنية.

ووعد الرضيمان جماهير الطائي بالعمل المنظم المختلف عن السنوات الماضية حيث قال: بدأنا العمل من الآن للموسم القادم في تهيئة جميع الجوانب الإدارية والفنية وعلى مستوى منظومة الطائي بشكل كامل، مؤكدا أن هذا يأتي بتوجيه ومتابعة وحرص نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

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وأضاف نائب رئيس نادي الطائي: أن الاجتماع أمس مع نائب أمير المنطقة خرج بعدة توصيات أهمها إعادة الروح والنشوة لنا وستشاهدون كل هذا على أرض الواقع.

وأضاف الرضيمان، في رابع أيام العيد وتحديد في 4 شوال سيعقد اجتماع شرفي كبير وفق دعوة رئيس هيئة أعضاء شرف النادي المهندس سعود الصقيه ومتابعة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن لهذا الاجتماع وذلك لوضع اللمسات النهائية للموسم الاستثنائي للطائي وجماهيره، حيث أجرى الأمير فيصل مكالمة مع المهندس الصقيه أثناء انعقاد الاجتماع بحضور مجلس الإدارة و الشرفيين، حدد من خلالها الاجتماع الشرفي وآلية العمل.

ووجه نائب رئيس الطائي رسالة لجماهير الطائي قال فيها: نقبل النقد الذي يبني صروح وانجازات ونفرض النقد الشخصي الهادم وندعوهم للوقوف مع إدارة النادي والفريق الأول خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن أبواب النادي مفتوحة للجميع وأي مشجع لديه رأي أو مقترح فأبواب النادي مفتوحة.