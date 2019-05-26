شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة كروية في ختام رمضانية المجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365(جدة) يسدل الستار اليوم الاحد لبطولة المجد الرمضانية التي يشرف عليها مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة، بحضور عدد من نجوم كرة القدم يسدل الستار اليوم الاحد لبطولة المجد الرمضانية التي يشرف عليها مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة، بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية والاعلام الرياضي ، إذ ستجمع المباراة الختامية فريقي المرجان و صالون آدم، في تمام الساعة العاشرة مساء على ملاعب اكاديمية المجد بأبحر الشمالية ، اللجنة ستقدم الكثير من الجوائز و الهدايا للجماهير، كما ذكر المدير التنفيذي للبطولة عبدالمجيد الراجحي أن هناك مفاجآت في الحفل الختامي ستكون لأول مرة في البطولات الرمضانية. من جهته اوضح المشرف على البطولة عبدالعزيز الراجحي أن الدورة حققت الفائدة التي نهدف لها بتجمع الشباب، وننتظر نهائي مثير الليلة.



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