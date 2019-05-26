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نيدفيد وسعد سمير يطيران إلى ألمانيا بعد العيد لاستكمال برنامجهما التأهيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير ثنائي الأهلي سعد سمير وكريم نيدفيد لألمانيا بعد عيد الفطر المبارك لاستكمال برنامجهما التأهيلي الموضوع لهما قبل العودة من جديد لتدريبات الأهلي.

 

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ويسير نيدفيد بعكازين حاليآ بعد إجرائه جراحة فى غضروف الركبة مؤخراً، على أن يتخلى عنهما بعد شهر ونصف من الآن، فيما يستكمل سعد سمير برنامجه للتأهيل ،بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الخلفي.

 

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الـ33 للدورى يوم الثلاثاء المقبل . 

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