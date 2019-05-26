شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الإسماعيلى يتوجه للغردقة لملاقاة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فى السادسة مساء اليوم الأحد فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر للغردقة لملاقاة الجونة .
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت إقامة مباراة الجونة والاسماعيلى فى الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 27 مايو الجارى على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.
ووافق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلي ، المشرف على قطاع الكرة علي السفر بالطيران للغردقة فى ظل شعور اللاعبين بالإرهاق ، نظرا لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر براً إلى مدينة الجونة.
ويتطلع مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء التى تكفل استمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيا لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم.
ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم ..الإسماعيلى يتوجه للغردقة لملاقاة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.