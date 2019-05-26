شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الإسماعيلى يتوجه للغردقة لملاقاة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فى السادسة مساء اليوم الأحد فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر للغردقة لملاقاة الجونة .

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت إقامة مباراة الجونة والاسماعيلى فى الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 27 مايو الجارى على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.

ووافق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلي ، المشرف على قطاع الكرة علي السفر بالطيران للغردقة فى ظل شعور اللاعبين بالإرهاق ، نظرا لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر براً إلى مدينة الجونة.

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ويتطلع مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء التى تكفل استمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع الأهلى بآخر جولتين سعيا لتحقيق أفضل مركز ممكن هذا الموسم.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.