سموحة يواجه القيروان التونسى على برونزية البطولة الإفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق مع نظيره القيروان التونسى بنهائي البطولة الإفريقية التى تقام بأنجولا، وتنافس الفريقان على برونزية البطولة والمركز الثالث.
وكان سموحة قد خسر أمس من أول أغسطس الأنجولى بينما خسر القيروان من سلا المغربى بقبل نهائي البطولة الأفريقية.
يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة السلة يعقد اجتماعات على هامش البطولة لمناقشة التزام الجديد البطولات الافريقية حيث تقام تحت إشراف الاتحاد الدولى والـNBA.
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