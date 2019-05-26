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الداخليه يعدل موعد المران بسبب الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قرر ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية تعديل موعد مران الفريق اليوم الأحد ليكون قبل الإفطار بدلا من العاشرة مساء، وذلك بسبب مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والذي يقام في العاشرة مساء على استاد برج العرب.

 

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وقال ضياء عبد الصمد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن الداخلية يتوجه إلى السويس عقب الانتهاء من المران حيث يتناول الفريق وجبة الافطار ثم يتابع مباراة الزمالك ونهضة بركان.

 

ويستعد الداخلية لمواجهة النادي المصري غدا الإثنين، في مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث هبط الداخلية رسميا إلى دوري القسم الثاني بعد توقف رصيده عند النقطة 27 في المركز ال 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري العام.

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